Эксперт прокомментировал заявление Порошенко об автокефалии и НАТО

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко, сравнившего предоставление автокефалии со стремлением Украины вступить в НАТО и ЕС, а также с отказом от договора о дружбе с Россией и выходом из СНГ.

«Порошенко обозначил основные точки, по которым он и его команда добились разделения украинцев на несколько лагерей. Они всё сделали для того, чтобы расколоть людей по языку, геополитическому и геостратегическому выбору. Теперь ко всему этому добавили ещё и религиозный раскол… В этом смысле всё должно закончиться тем же, чем и раньше заканчивались подобные расколы на Украине: историческим периодом, который в украинских учебниках называется «руина», — сказал он.

Корнилов также добавил, что «правление Порошенко уже привело к массовой деиндустриализации и депопуляции Украины».

По мнению эксперта, предоставление стране автокефалии станет «новым толчком», который «только усилит данные тенденции».

Ранее Порошенко сравнил предоставление автокефалии со стремлением вступить в НАТО.