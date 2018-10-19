Эксперт прокомментировал заявление Порошенко об автокефалии и НАТО
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«Порошенко обозначил основные точки, по которым он и его команда добились разделения украинцев на несколько лагерей. Они всё сделали для того, чтобы расколоть людей по языку, геополитическому и геостратегическому выбору. Теперь ко всему этому добавили ещё и религиозный раскол… В этом смысле всё должно закончиться тем же, чем и раньше заканчивались подобные расколы на Украине: историческим периодом, который в украинских учебниках называется «руина», — сказал он.
Корнилов также добавил, что «правление Порошенко уже привело к массовой деиндустриализации и депопуляции Украины».
По мнению эксперта, предоставление стране автокефалии станет «новым толчком», который «только усилит данные тенденции».
Ранее Порошенко сравнил предоставление автокефалии со стремлением вступить в НАТО.