В Совфеде прокомментировали заявление СНБО о планах России «вмешаться в выборы»

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Марианна Чурсина
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал RT заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко о якобы планах России вмешаться в украинские выборы в 2019 году.
В Совфеде прокомментировали заявление СНБО о планах России «вмешаться в выборы»
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«Если бы они этого не заявили сегодня, то обязательно сделали бы это завтра или послезавтра, потому что оправдать провалы политики нынешних властей им самим ничем нельзя. Соответственно, всё списывается на Москву, что мы тут готовим какие-то козни», — сказал он.

По мнению Климова, на самом деле «все источники украинских бед лежат внутри самой Украины».

«Никаких серьёзных внешних источников, я думаю, нет. Если только не считать влияния разного рода прозападных сил в стране, которые способствуют падению Украины и мешают ей развиваться как самостоятельному суверенному государству. Но это не к России вопрос», — подчеркнул сенатор.

Ранее в СНБО заявили, что Россия якобы ведёт подготовку к вмешательству в украинские выборы, которые состоятся в 2019 году.

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