В здании украинского телеканала произошёл пожар

В здании украинского телеканала NewsOne произошёл пожар, сотрудников эвакуируют. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на ведущего NewsOne.

«Через громкоговоритель на всю студию NewsOne сообщают, что на территории у нас возник пожар», — сказал он в прямом эфире.

По словам ведущего, сотрудники телеканала устанавливают, что произошло, а также выясняют, связано ли это с политическим давлением на СМИ.

«Коллеги уже начали покидать офис, помещение, собственно наш ньюсрум, однако признаков пожара, задымления не видно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины отклонила проект постановления об отмене решения о введении санкций против телеканалов «112 Украина» и NewsOne.