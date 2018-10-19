В здании украинского телеканала произошёл пожар
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«Через громкоговоритель на всю студию NewsOne сообщают, что на территории у нас возник пожар», — сказал он в прямом эфире.
По словам ведущего, сотрудники телеканала устанавливают, что произошло, а также выясняют, связано ли это с политическим давлением на СМИ.
«Коллеги уже начали покидать офис, помещение, собственно наш ньюсрум, однако признаков пожара, задымления не видно», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины отклонила проект постановления об отмене решения о введении санкций против телеканалов «112 Украина» и NewsOne.