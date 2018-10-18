Рада отклонила проект об отмене введения санкций против двух украинских телеканалов
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «112 Украина», таким образом депутаты подтвердили обращение в СНБО.
За проект постановления проголосовали 57 народных депутатов, а для отмены решения нужно было как минимум 226 голосов.
Ранее депутат Рады Юрий Павленко заявил, что принятая украинским парламентом резолюция о санкциях против телеканалов NewsOne и «112 Украина» является «цензурой» и «зачисткой информационного пространства» перед выборами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее также рассказала об «информационном бандитизме» на Украине.