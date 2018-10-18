Рада отклонила проект об отмене введения санкций против двух украинских телеканалов

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Верховная рада Украины отклонила проект постановления об отмене решения о введении санкций против телеканалов «112 Украина» и NewsOne.
Рада отклонила проект об отмене введения санкций против двух украинских телеканалов
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «112 Украина», таким образом депутаты подтвердили обращение в СНБО.

За проект постановления проголосовали 57 народных депутатов, а для отмены решения нужно было как минимум 226 голосов.

Ранее депутат Рады Юрий Павленко заявил, что принятая украинским парламентом резолюция о санкциях против телеканалов NewsOne и «112 Украина» является «цензурой» и «зачисткой информационного пространства» перед выборами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее также рассказала об «информационном бандитизме» на Украине.

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