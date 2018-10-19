Медведчук назвал незаконным решение Киева о передаче Андреевской церкви Константинополю

Лидер движения «Украинский выбор — право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук отметил, что решение о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату незаконно.

Об этом сообщается в Facebook пресс-службы политика.

«Передача в пользование кому-либо объектов государственной собственности не относится к полномочиям Верховной рады Украины, закреплённых в Конституции Украины», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что депутаты украинского парламента поддержали законопроект о передаче в юрисдикцию вселенского патриарха Андреевской церкви в Киеве.

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил Раду за поддержку его инициативы.