Эксперт прокомментировал сообщения о дополнительном украинском вооружении Киева в Донбассе

Политолог Александр Асафов прокомментировал в разговоре с RT заявление постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича о том, что украинские силовики продолжают стягивать другое тяжёлое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе.

«Нельзя говорить о том, что этот процесс когда-то останавливался, а сейчас возобновился. Мы видим, что, несмотря на периодически заключаемые перемирия, обстрелы продолжаются. Основным моментом сейчас является процесс электоральной кампании Порошенко, который он строит на радикальных националистических позициях. Ему нужна если не победа, то её имитация, если не имитация, то иллюзия. Ради этого и выполняются передислокакции военной компоненты, осуществляются ротации. Потому что нужно таким образом показать боеспособность армии и произвести наибольшее количество медийных историй», — считает эксперт.

По словам Асафова, есть и другие причины подобных действий украинской стороны.

«Зарплата украинских военных на линии соприкосновения бывает двух видов: во время несения обычного дежурства и во время боевого. И она серьёзно отличается. Для начисления этого боевого коэффициента необходимо, чтобы были зафиксированы обстрелы со стороны противника. Поэтому украинские военные ночью выкатывают свою технику, стреляют, дожидаются ответного огня, и всё это фиксируется как ведение боевых действий. Учитывая состояние украинской экономики, работа в армии — единственный способ заработать», — заключил он.

Ранее Александр Лукашевич заявил, что воинственная риторика президента Украины Петра Порошенко приводит к росту напряжённости в Донбассе.