В Госдуме прокомментировали опрос о том, на каком языке украинцы предпочитают смотреть ТВ

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин в беседе с ФАН прокомментировал опрос, согласно которому 40% украинцев высказались за просмотр телепрограмм на украинском языке, 60% — за «русский или другие языки».

«Власть на Украине ведёт осмысленную политику по разрыву всяких связей не только с Россией, но и с русским языком, с общей верой и со всеми другими общими скрепами, которые можно себе представить», — заявил Затулин.

По его мнению, максимальной реакцией на результаты опроса может быть незначительное смягчение закона о функционировании украинского языка как государственного.

Ранее политолог Олег Соскин, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, в беседе с НСН оценил инициативу львовских депутатов о запрете использования «русскоязычного культурного продукта».