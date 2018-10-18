В Госдуме прокомментировали опрос о том, на каком языке украинцы предпочитают смотреть ТВ

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Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин в беседе с ФАН прокомментировал опрос, согласно которому 40% украинцев высказались за просмотр телепрограмм на украинском языке, 60% — за «русский или другие языки».
В Госдуме прокомментировали опрос о том, на каком языке украинцы предпочитают смотреть ТВ
  • ©Sergey Kovalev
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«Власть на Украине ведёт осмысленную политику по разрыву всяких связей не только с Россией, но и с русским языком, с общей верой и со всеми другими общими скрепами, которые можно себе представить», — заявил Затулин.

По его мнению, максимальной реакцией на результаты опроса может быть незначительное смягчение закона о функционировании украинского языка как государственного.

Ранее политолог Олег Соскин, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, в беседе с НСН оценил инициативу львовских депутатов о запрете использования «русскоязычного культурного продукта».

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