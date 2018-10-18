Опрос показал, на каком языке жители Украины предпочитают смотреть телепрограммы

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Опрос, проведённый украинским каналом NewsOne, показал, на каком языке жители Украины предпочитают смотреть телепрограммы.

Как отмечается, зрителям во время программы задали вопрос: «На каком языке вам хотелось бы смотреть телевидение?».

В ходе трансляции в студию позвонили более 30 000 человек. Из ответивших лишь 40 % высказались за просмотр на украинском языке, а остальные 60 % — за «русский или другие языки».

В октябре Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Он определяет украинский язык как единственный официальный на Украине. Документ регулирует применение языка во всех сферах общественной жизни, но не распространяется на личное общение.

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