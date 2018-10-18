СМИ сообщили о планах США передать Украине старые фрегаты

Власти США с помощью военного атташе направили Минобороны Украины письмо с предложением о передаче военно-технической помощи, в том числе Вашингтон готов передать старые фрегаты типа «Оливер Хазард Перри».

Об этом сообщает «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что США предложили оказать Киеву помощь в рамках программы Excess Defense Article.

По данным издания, фрегаты такого типа строились в США с 1975 по 2004 годы.

«Указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность Украины в черноморском и азовском театрах боевых действий», — утверждает портал.

Ранее стало известно, что Грузия получила от США два катера класса «Айленд».