СМИ сообщили о планах США передать Украине старые фрегаты
- ©Phil Velasquez/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что США предложили оказать Киеву помощь в рамках программы Excess Defense Article.
По данным издания, фрегаты такого типа строились в США с 1975 по 2004 годы.
«Указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность Украины в черноморском и азовском театрах боевых действий», — утверждает портал.
Ранее стало известно, что Грузия получила от США два катера класса «Айленд».