СМИ сообщили о планах США передать Украине старые фрегаты

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Власти США с помощью военного атташе направили Минобороны Украины письмо с предложением о передаче военно-технической помощи, в том числе Вашингтон готов передать старые фрегаты типа «Оливер Хазард Перри».
СМИ сообщили о планах США передать Украине старые фрегаты
  • ©Phil Velasquez/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на собственные источники. 

Отмечается, что США предложили оказать Киеву помощь в рамках программы Excess Defense Article.

По данным издания, фрегаты такого типа строились в США с 1975 по 2004 годы.

«Указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность Украины в черноморском и азовском театрах боевых действий», — утверждает портал.

Ранее стало известно, что Грузия получила от США два катера класса «Айленд».

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