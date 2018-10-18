Грузия получила от США два катера класса «Айленд»

США передали Министерству внутренних дел Грузии два сторожевых катера класса «Айленд», которые оснащены современными системами навигации и связи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня исполняется 20 лет со дня создания департамента береговой охраны, и сегодня наш стратегический партнёр, США, передаёт Грузии два судна», — заявил глава МВД Грузии Георгий Гахария в ходе мероприятия по передаче катеров.

Также с речью выступила и. о. посла США в Грузии Элизабет Руд, по её словам, США продолжат оказывать помощь Грузии.

Ранее стало известно, что США передадут Украине два списанных патрульных катера. Речь идёт о 110-футовых Drummond и Cushing класса «Айленд».