Грузия получила от США два катера класса «Айленд»

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США передали Министерству внутренних дел Грузии два сторожевых катера класса «Айленд», которые оснащены современными системами навигации и связи. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Грузия получила от США два катера класса «Айленд»
  • ©Стоп-кадр трансляции на странице Министерства иностранных дел Грузии в Facebook

«Сегодня исполняется 20 лет со дня создания департамента береговой охраны, и сегодня наш стратегический партнёр, США, передаёт Грузии два судна», — заявил глава МВД Грузии Георгий Гахария в ходе мероприятия по передаче катеров.

Также с речью выступила и. о. посла США в Грузии Элизабет Руд, по её словам, США продолжат оказывать помощь Грузии.

Ранее стало известно, что США передадут Украине два списанных патрульных катера. Речь идёт о 110-футовых Drummond и Cushing класса «Айленд».

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