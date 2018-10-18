В Белоруссии заявили, что пока не согласовали с Россией проект о визах

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Белорусская и российская стороны пока не согласовали проект соглашения о взаимном признании виз. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексея Бегуна.
В Белоруссии заявили, что пока не согласовали с Россией проект о визах
  • РИА Новости

«Некоторые развязки по проекту соглашения найдены, но остаётся нерешённым ряд вопросов», — сообщил Бегун.

По его словам, оставшиеся вопросы планируется обсудить во время очередных двусторонних консультаций в Москве.

«Но пока российская сторона не вносила предложений по их проведению», — отметил он. 

Бегун добавил, что «пока только известно», что в конце ноября пройдёт заседание межведомственной рабочей группы.

В сентябре сообщалось, что Минск сотрудничает с Москвой по вопросам 30-дневного безвизового въезда в республику иностранных граждан.

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