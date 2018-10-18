В Белоруссии заявили, что пока не согласовали с Россией проект о визах
- РИА Новости
«Некоторые развязки по проекту соглашения найдены, но остаётся нерешённым ряд вопросов», — сообщил Бегун.
По его словам, оставшиеся вопросы планируется обсудить во время очередных двусторонних консультаций в Москве.
«Но пока российская сторона не вносила предложений по их проведению», — отметил он.
Бегун добавил, что «пока только известно», что в конце ноября пройдёт заседание межведомственной рабочей группы.
В сентябре сообщалось, что Минск сотрудничает с Москвой по вопросам 30-дневного безвизового въезда в республику иностранных граждан.