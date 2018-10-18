В Белоруссии заявили, что пока не согласовали с Россией проект о визах

Белорусская и российская стороны пока не согласовали проект соглашения о взаимном признании виз. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексея Бегуна.

РИА Новости

«Некоторые развязки по проекту соглашения найдены, но остаётся нерешённым ряд вопросов», — сообщил Бегун. По его словам, оставшиеся вопросы планируется обсудить во время очередных двусторонних консультаций в Москве. «Но пока российская сторона не вносила предложений по их проведению», — отметил он. Бегун добавил, что «пока только известно», что в конце ноября пройдёт заседание межведомственной рабочей группы. В сентябре сообщалось, что Минск сотрудничает с Москвой по вопросам 30-дневного безвизового въезда в республику иностранных граждан.