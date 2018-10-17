На Украине уволили замначальника Генштаба ВС из-за пожара на арсенале

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что заместитель начальника Генштаба ВСУ был уволен из-за пожара на арсенале в Черниговской области.

Об этом сообщает «112 Украина».

Он уточнил, что в связи с данным происшествием были привлечены к ответственности 65 лиц.

«За те события, которые произошли, мною привлечены к ответственности более 65 человек, из них заместитель начальника Генштаба ВС был уволен со службы по служебному несоответствию, пять генералов получили взыскания различного типа, начиная от несоответствия занимаемой должности, заканчивая другими», — сказал Полторак.

По его словам, ряд других офицеров также получили взыскания.

«К сожалению, пока нет завершённого расследования и решения суда», — добавил он.

Ранее в Раде заявили, что на Украине за 2,5 года уничтожено боеприпасов на сумму более $2 млрд.