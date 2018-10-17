Денисова обратилась в ООН после трагедии в керченском колледже
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«Ситуация требует немедленного вмешательства международного сообщества. Поэтому я обратилась к главе контртеррористического управления ООН Владимиру Воронкову и генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду. Я прошу содействовать расследованию ужасной трагедии и принять необходимые меры для безопасности людей», — написала Денисова в Facebook.
Она также обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой обеспечить жертв трагедии всем необходимым.
Она добавила, что шокирована этой трагедией, и выразила свои соболезнования.
Ранее сообщалось, что число погибших в керченском колледже выросло до 19.
Подробнее о ЧП в Керчи — в материале RT.