Саакашвили заявил о непричастности к смерти Патаркацишвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что непричастен к убийству оппозиционного предпринимателя Бадри Патаркацишвили.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

Таким образом он отреагировал на заявление Генеральной прокуратуры Грузии о том, что политик санкционировал убийство Патаркацишвили, который скончался в Лондоне в феврале 2008 года.

«Новые абсурдные обвинения против меня связаны лишь с тем, что в Грузии мы очень близки к победе на президентских выборах, которые запланированы на 28 октября», — указал он, добавив, что кандидат Григол Вашадзе в настоящий момент лидирует в опросах.

Ранее в Грузии заявили о причастности Саакашвили к смерти Патаркацишвили.