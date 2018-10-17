Саакашвили заявил о непричастности к смерти Патаркацишвили

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что непричастен к убийству оппозиционного предпринимателя Бадри Патаркацишвили.
Саакашвили заявил о непричастности к смерти Патаркацишвили
  • © Jaap Arriens
  • globallookpress.com

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

Таким образом он отреагировал на заявление Генеральной прокуратуры Грузии о том, что политик санкционировал убийство Патаркацишвили, который скончался в Лондоне в феврале 2008 года.

«Новые абсурдные обвинения против меня связаны лишь с тем, что в Грузии мы очень близки к победе на президентских выборах, которые запланированы на 28 октября», — указал он, добавив, что кандидат Григол Вашадзе в настоящий момент лидирует в опросах.

Ранее в Грузии заявили о причастности Саакашвили к смерти Патаркацишвили.

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