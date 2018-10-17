Экс-министр транспорта Украины объяснил свои слова о Раде как «самом позорном» парламенте
- РИА Новости
«К сожалению, на волне и после «революции достоинства» пришло очень много случайных людей и людей, как бы вам сказать... удобных руководству», — заявил он.
По его словам, эти люди не обучены управлять государством, зато послушны.
Как считает Червоненко, к власти на Украине должна прийти ответственная элита.
Ранее экс-министр сказал, что в 2017 году президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду закон об отмене депутатской неприкосновенности, но его так и не приняли.
Также политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление Червоненко.