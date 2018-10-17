Экс-министр транспорта Украины объяснил свои слова о Раде как «самом позорном» парламенте

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в беседе с ФАН объяснил свои слова о Верховной раде как «самом позорном по моральным и профессиональным качествам» парламенте.

«К сожалению, на волне и после «революции достоинства» пришло очень много случайных людей и людей, как бы вам сказать... удобных руководству», — заявил он.

По его словам, эти люди не обучены управлять государством, зато послушны.

Как считает Червоненко, к власти на Украине должна прийти ответственная элита.

Ранее экс-министр сказал, что в 2017 году президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду закон об отмене депутатской неприкосновенности, но его так и не приняли.

Также политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление Червоненко.