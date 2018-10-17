В Раде заявили о необходимости проведения «колоссальной модернизации» средств ПВО Украины
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«У нас назрела колоссальная проблема модернизации средств ПВО. Говоря о трагедии Су-27, хочу напомнить, что любые военные вылеты — это риск», — цитирует его ТАСС.
По словам Пашинского, украинская авиация и средства ПВО «очень старые, они остались в стране со времён СССР».
Ранее сообщалось, что во время учебно-боевого полёта на Украине потерпел крушение истребитель Су-27УБ.
В результате ЧП погибли два человека.