По делу о крушении Су-27 на Украине изъята лётная документация
- Reuters
«Сейчас продолжаются допросы свидетелей относительно обстоятельств вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля и другое», — говорится в сообщении военной прокуратуры.
Отмечается, что место падения истребителя находится под охраной.
Ранее стало известно, что в результате крушения истребителя Су-27УБ, произошедшего 16 октября на Украине, погиб начальник авиации воздушного командования «Восток».