По делу о крушении Су-27 на Украине изъята лётная документация

В рамках расследования крушения истребителя Су-27 в Винницкой области изъята лётная документация на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Reuters

«Сейчас продолжаются допросы свидетелей относительно обстоятельств вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля и другое», — говорится в сообщении военной прокуратуры. Отмечается, что место падения истребителя находится под охраной. Ранее стало известно, что в результате крушения истребителя Су-27УБ, произошедшего 16 октября на Украине, погиб начальник авиации воздушного командования «Восток».