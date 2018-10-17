По делу о крушении Су-27 на Украине изъята лётная документация

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В рамках расследования крушения истребителя Су-27 в Винницкой области изъята лётная документация на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
По делу о крушении Су-27 на Украине изъята лётная документация
  • Reuters

«Сейчас продолжаются допросы свидетелей относительно обстоятельств вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля и другое», — говорится в сообщении военной прокуратуры.

Отмечается, что место падения истребителя находится под охраной.

Ранее стало известно, что в результате крушения истребителя Су-27УБ, произошедшего 16 октября на Украине, погиб начальник авиации воздушного командования «Восток».

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