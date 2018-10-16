Протоиерей оценил реакцию Порошенко на отказ РПЦ от отношений с Константинополем
- Reuters
Ткачёв заявил, что слова Порошенко нужно воспринимать с точностью до наоборот, и те, кого ругает украинский лидер, являются достойными людьми.
«Разрыв очень болезненный, никто из нормальных людей этому не может радоваться. Но это болезнь не к смерти — это боль к исцелению», — отметил Ткачёв.
По его мнению, больное иногда нужно лечить хирургическим путём.
Как добавил протоиерей, РПЦ поступила правильно.
Ранее сообщалось, что Порошенко предлагает передать Константинополю Андреевскую церковь в Киеве.