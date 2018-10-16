Протоиерей оценил реакцию Порошенко на отказ РПЦ от отношений с Константинополем

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Протоиерей Андрей Ткачёв в беседе с Nation News оценил реакцию президента Украины Петра Порошенко на решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
Протоиерей оценил реакцию Порошенко на отказ РПЦ от отношений с Константинополем
  • Reuters

Ткачёв заявил, что слова Порошенко нужно воспринимать с точностью до наоборот, и те, кого ругает украинский лидер, являются достойными людьми.

«Разрыв очень болезненный, никто из нормальных людей этому не может радоваться. Но это болезнь не к смерти — это боль к исцелению», — отметил Ткачёв.

По его мнению, больное иногда нужно лечить хирургическим путём.

Как добавил протоиерей, РПЦ поступила правильно.

Ранее сообщалось, что Порошенко предлагает передать Константинополю Андреевскую церковь в Киеве.

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