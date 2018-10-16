В ВСУ прокомментировали заявление Яроша о нацбатальонах
- РИА Новости
Как заявил агентству Интерфакс-Украина начальник пресс-центра штаба операции объединённых сил Вячеслав Петровский, добровольцы уже давно не участвуют в конфликте в Донбассе в качестве самостоятельных подразделений.
«На сегодня все бывшие добровольцы, которые продолжают принимать участие в обороне наших территорий, делают это в составе Вооружённых сил Украины или других воинских формирований. Отдельных добровольческих батальонов на передовой нет», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Ярош отозвал два нацбатальона с передовой в Донбассе.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT решение Яроша.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).