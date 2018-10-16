В ВСУ прокомментировали заявление Яроша о нацбатальонах

Представители Вооружённых сил Украины прокомментировали заявление лидера украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрия Яроша, который рассказал об отводе двух батальонов так называемой Украинской добровольческой армии с передовой в Донбассе.

Как заявил агентству Интерфакс-Украина начальник пресс-центра штаба операции объединённых сил Вячеслав Петровский, добровольцы уже давно не участвуют в конфликте в Донбассе в качестве самостоятельных подразделений.

«На сегодня все бывшие добровольцы, которые продолжают принимать участие в обороне наших территорий, делают это в составе Вооружённых сил Украины или других воинских формирований. Отдельных добровольческих батальонов на передовой нет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Ярош отозвал два нацбатальона с передовой в Донбассе‍.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT решение Яроша.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).