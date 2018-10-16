В Совфеде угрозы Порошенко в адрес России связали с выборами

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT слова украинского лидера Петра Порошенко, который пригрозил, что цена использования Россией авиации против Украины будет высокой.
В Совфеде угрозы Порошенко в адрес России связали с выборами
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«У Порошенко воинственная риторика не прекращается, каждый месяц на Украине говорят о том, что изобретают новое оружие, и о том, что это защита от России и что ракеты, которые они производят, долетят до самой Москвы. Сейчас возникла тема военно-воздушных сил Украины, которые собираются отражать российскую «атаку». Но мы понимаем, что Россия не собирается нападать ни на Украину, ни на какую-либо страну в мире. Суть этого человека пронизана русофобией. Он готовится к выборам… Много в его заявлениях напускного, которое не имеет под собой реальной почвы. Он практически каждый день говорит что-то против России, его политика очень примитивна», — отметил Цеков.

Ранее Порошенко заявил, что совместные учения Украины и стран — членов НАТО нужны, чтобы показать России, что если она «использует воздушные силы для атаки» на страну, то «цена будет очень высокой».

Эксперт Игорь Шатров назвал слова Порошенко нагнетанием истерии.

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