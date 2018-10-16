В Совфеде угрозы Порошенко в адрес России связали с выборами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT слова украинского лидера Петра Порошенко, который пригрозил, что цена использования Россией авиации против Украины будет высокой.

«У Порошенко воинственная риторика не прекращается, каждый месяц на Украине говорят о том, что изобретают новое оружие, и о том, что это защита от России и что ракеты, которые они производят, долетят до самой Москвы. Сейчас возникла тема военно-воздушных сил Украины, которые собираются отражать российскую «атаку». Но мы понимаем, что Россия не собирается нападать ни на Украину, ни на какую-либо страну в мире. Суть этого человека пронизана русофобией. Он готовится к выборам… Много в его заявлениях напускного, которое не имеет под собой реальной почвы. Он практически каждый день говорит что-то против России, его политика очень примитивна», — отметил Цеков.

Ранее Порошенко заявил, что совместные учения Украины и стран — членов НАТО нужны, чтобы показать России, что если она «использует воздушные силы для атаки» на страну, то «цена будет очень высокой».

Эксперт Игорь Шатров назвал слова Порошенко нагнетанием истерии.