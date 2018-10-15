Климкин обсудил в ЕК переговоры с Россией по газу

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с вице-президентом Европейской комиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем дальнейшие переговоры с Россией по газу.
Климкин обсудил в ЕК переговоры с Россией по газу
  • РИА Новости

Об этом Климкин рассказал журналистам. Видео с его выступлением разместило в Facebook представительство Украины при ЕС.

«Мы обсудили с Шефчовичем, что дальше будем делать с трёхсторонними переговорами. Наша позиция очень четкая: нам нужны европейские правила, и только это является залогом энергетической безопасности — и нашей, и ЕС», — сказал министр журналистам в Люксембурге.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена провести консультации с Россией об отключении электросетей балтийских стран от постсоветской системы и синхронизации их с сетями Западной Европы.

В июле Шефчович предложил проводить переговоры России, Украины и ЕК по транзиту газа на высоком уровне каждые шесть-восемь недель.

Также в середине сентября Россия, Украина и Еврокомиссия в ходе экспертных консультаций обсудили ключевые элементы контрактов на транзит газа

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