ЕК проведёт переговоры с Россией по поводу электросетей стран Балтии

Еврокомиссия (ЕК) намерена провести консультации с Россией об отключении электросетей балтийских стран от постсоветской системы и синхронизации их с сетями Западной Европы. Об этом сообщает Интерфакс.

«На следующей встрече с министром энергетики России в ноябре мы информируем российского министра о процессе десинхронизации», — заявил в интервью BNS вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

По его словам, все стороны переговоров должны быть уверены в ровном протекании этих процессов, потому что «в сфере поставок электроэнергии неприятных сюрпризов не хочет никто — ни страны Балтии, ни Россия или Белоруссия».

В середине сентября Россия, Украина и Еврокомиссия в ходе экспертных консультаций обсудили ключевые элементы контрактов на транзит газа.