ЕК проведёт переговоры с Россией по поводу электросетей стран Балтии
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- globallookpress.com
«На следующей встрече с министром энергетики России в ноябре мы информируем российского министра о процессе десинхронизации», — заявил в интервью BNS вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
По его словам, все стороны переговоров должны быть уверены в ровном протекании этих процессов, потому что «в сфере поставок электроэнергии неприятных сюрпризов не хочет никто — ни страны Балтии, ни Россия или Белоруссия».
В середине сентября Россия, Украина и Еврокомиссия в ходе экспертных консультаций обсудили ключевые элементы контрактов на транзит газа.