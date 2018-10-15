ЕК проведёт переговоры с Россией по поводу электросетей стран Балтии

Короткая ссылка
Еврокомиссия (ЕК) намерена провести консультации с Россией об отключении электросетей балтийских стран от постсоветской системы и синхронизации их с сетями Западной Европы. Об этом сообщает Интерфакс.
ЕК проведёт переговоры с Россией по поводу электросетей стран Балтии
  • © Wiktor Dabkowski
  • globallookpress.com

«На следующей встрече с министром энергетики России в ноябре мы информируем российского министра о процессе десинхронизации», — заявил в интервью BNS вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

По его словам, все стороны переговоров должны быть уверены в ровном протекании этих процессов, потому что «в сфере поставок электроэнергии неприятных сюрпризов не хочет никто — ни страны Балтии, ни Россия или Белоруссия».

В середине сентября Россия, Украина и Еврокомиссия в ходе экспертных консультаций обсудили ключевые элементы контрактов на транзит газа

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить