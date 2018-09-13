Россия, Украина и ЕК обсудили ключевые элементы контрактов на транзит газа

Россия, Украина и Еврокомиссия в ходе экспертных консультаций обсудили ключевые элементы контрактов на транзит газа. Об этом говорится в сообщении украинского МИД.

«12—13 сентября 2018 года в Брюсселе состоялся первый раунд трёхсторонних технических консультаций Украина — ЕС — Россия по вопросам транспортировки газа происхождением из Российской Федерации газопроводами Украины», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что эксперты обсудили ключевые элементы контрактов на транспортировку газа, применяемые в государствах — членах ЕС, подходы к формированию тарифов, а также вопросы реформирования управления украинской ГТС.

«Украинская сторона подтвердила заинтересованность в распространении на Украину режима внутреннего рынка ЕС и соответствующую работу по полному внедрению норм и правил Европейского союза по рынку газа», — заявили в украинском МИД.

Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины» намерена принять участие в трёхсторонних переговорах по газу с Россией и Еврокомиссией на экспертном уровне.