Лукашенко прокомментировал ситуацию с православной церковью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в ходе которой подчеркнул важность единства церкви.

«Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол — это всегда плохо. И это плохие последствия. Последствия опаснее всего», — цитирует БЕЛТА белорусского лидера.

По его словам, в Белоруссии «очень болезненно относятся к тому, что сегодня происходит в православии».

В ходе встречи Лукашенко также пожелал патриарху Кириллу мудрости и терпения.

Ранее патриарх Кирилл выразил надежду, что православная церковь сохранит единство.

11 октября сообщалось, что синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария.

Подробнее — в материале RT.