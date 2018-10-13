Патриарх Кирилл надеется на сохранение единства православия

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что православная церковь сохранит единство.
Патриарх Кирилл надеется на сохранение единства православия
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте РПЦ, об этом он заявил по прибытии в Минск на заседание Священного синода. 

«Я надеюсь, что православная церковь найдёт в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, и сохранить своё единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов», — сказал патриарх.

По его словам, Синоду предстоит решить много важных вопросов, в том числе отреагировать на ту ситуацию, которая складывается с церковью на Украине.

Ранее в РПЦ пообещали дать «адекватный и жёсткий ответ» на последние решения Константинополя по Украине.

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