В «Украинском выборе» прокомментировали нападение радикалов на их офис в Киеве

Общественное движение «Украинский выбор — Право народа» подтвердило информацию о нападении радикалов на их офис в Киеве, и они считают, что оно обусловлено политической позицией их лидера, представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

«Это нападение является местью Виктору Медведчуку, движению «Украинский выбор ― Право народа» и партии «За життя» за их принципиальную позицию, направленную на установление мира в Донбассе, восстановление территориальной целостности страны, нормализацию отношений с Россией и странами СНГ, повышение уровня жизни людей за счёт реальных, а не мнимых экономических реформ», — говорится в сообщении на сайте организации.

Ранее сообщалось, что в Киеве радикалы устроили погром у здания, где находится офис Медведчука.