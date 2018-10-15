В «Украинском выборе» прокомментировали нападение радикалов на их офис в Киеве

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Общественное движение «Украинский выбор — Право народа» подтвердило информацию о нападении радикалов на их офис в Киеве, и они считают, что оно обусловлено политической позицией их лидера, представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

«Это нападение является местью Виктору Медведчуку, движению «Украинский выбор ― Право народа» и партии «За життя» за их принципиальную позицию, направленную на установление мира в Донбассе, восстановление территориальной целостности страны, нормализацию отношений с Россией и странами СНГ, повышение уровня жизни людей за счёт реальных, а не мнимых экономических реформ», — говорится в сообщении на сайте организации.

Ранее сообщалось, что в Киеве радикалы устроили погром у здания, где находится офис Медведчука.

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