В «Украинском выборе» прокомментировали нападение радикалов на их офис в Киеве
«Это нападение является местью Виктору Медведчуку, движению «Украинский выбор ― Право народа» и партии «За життя» за их принципиальную позицию, направленную на установление мира в Донбассе, восстановление территориальной целостности страны, нормализацию отношений с Россией и странами СНГ, повышение уровня жизни людей за счёт реальных, а не мнимых экономических реформ», — говорится в сообщении на сайте организации.
Ранее сообщалось, что в Киеве радикалы устроили погром у здания, где находится офис Медведчука.