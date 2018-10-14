В Киеве радикалы устроили погром рядом с офисом Медведчука

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В Киеве радикалы устроили погром у здания, где находится офис представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.
В Киеве радикалы устроили погром рядом с офисом Медведчука
  • Reuters

Как сообщает «Страна.Ua», радикалы забрасывали здание камнями.

Ранее в Киеве у памятника генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке произошла потасовка с участием сотрудников правоохранительных органов и радикалов.

Подробнее — в материале RT.

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