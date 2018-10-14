У памятника Ватутину в Киеве произошла потасовка полицейских с радикалами

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У памятника генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве произошла потасовка с участием сотрудников правоохранительных органов и радикалов. Об этом сообщает РИА Новости.
У памятника Ватутину в Киеве произошла потасовка полицейских с радикалами
  • ©wikipedia

Отмечается, что несколько десятков националистов пришли с лестницей и инструментами к монументу.

По данным агентства, несколько сотен полицейских оцепили памятник и пытались оказать радикалам сопротивление. 

В результате между сторонами произошла потасовка. 

Уточняется, что в ходе инцидента никто не пострадал. В настоящее время ситуация урегулирована. 

Впоследствии стало известно, что радикалы забросали памятник генералу яйцами.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины предложило запретить «использование имени Александра Суворова» и «пропаганду» его подвигов.

По данным некоторых СМИ, с таким письмом украинское военное ведомство обратилось в правительство. 

Подробнее — в материале RT.

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