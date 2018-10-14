Эксперт считает, что Запад должен осудить марш националистов в Киеве

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT сообщение о том, что в центре Киева несколько тысяч человек вышли на марш националистов.

По словам эксперта, данное событие «никак не коррелирует» с тем, что 14 октября в мире проходят памятные мероприятия к 75-летию восстания в нацистском лагере смерти Собибор.

«Вместо того чтобы чтить память жертв нацизма, на Украине сейчас проводят марши в честь ОУН-УПА*, которые были сателлитами Гитлера, которые в том числе участвовали в уничтожении евреев в Бабьем Яре, то есть принимали участие в холокосте. Казалось бы, все эти события должны подвигнуть западные страны к резкому осуждению Украины. И к тому, чтобы оказать на неё сильное давление. Но мы видим, что в целях политической целесообразности на это закрывают глаза», — сказал он.

Безпалько также добавил, что политика Киева ведёт к увеличению числа националистически настроенных граждан в стране.

«Государство прикладывает усилия, чтобы эти настроения расширялись. Сейчас на это ещё накладывается дополнительно предвыборная гонка, в которую Порошенко включился активнейшим образом. И в этой гонке он делает ставку именно на националистический популизм. Он будет совершать самые радикальные шаги во всех аспектах государственной, общественной и религиозной жизни, чтобы привлечь к себе внимание как к самому патриотичному, национальному президенту», — подчеркнул эксперт.

Ранее в центре Киева прошёл марш националистов.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014)