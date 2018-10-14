В Киеве несколько тысяч человек вышли на марш националистов

В центре Киева начался марш националистов в честь дня создания Украинской повстанческой армии (УПА)*.

Как сообщает УНН, в шествии принимают участие несколько тысяч человек.

Отмечается, что активисты остановились возле Бессарабской площади, где начали массово зажигать файеры и дымовухи.

По уточнённым данным, колонну сопровождают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Институт национальной памяти Украины создал настольную игру для детей и подростков про УПА.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).