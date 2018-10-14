В Киеве несколько тысяч человек вышли на марш националистов
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Как сообщает УНН, в шествии принимают участие несколько тысяч человек.
Отмечается, что активисты остановились возле Бессарабской площади, где начали массово зажигать файеры и дымовухи.
По уточнённым данным, колонну сопровождают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что Институт национальной памяти Украины создал настольную игру для детей и подростков про УПА.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).