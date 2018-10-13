Климкин заявил о выданных украинцам десятках тысяч паспортов Венгрии
- РИА Новости
Об этом сообщает УНИАН.
Данное заявление он сделал на пресс-конференции в Ужгороде.
«Сознательные граждане, если они приобретают, они должны отказаться от этого гражданства. В этом случае такого не произошло. Мы знаем, что паспортов очень много. Я не хочу сознательно спекулировать... но речь идёт о десятках тысяч паспортов», — сказал министр.
При этом Климкин указал, что в законодательстве Украины не предусмотрено наказания за двойное гражданство для обычных граждан страны.
Ранее более 300 этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины, попали в базу сайта «Миротворец». Их обвиняют в государственной измене за получение двойного гражданства.