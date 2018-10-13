Климкин заявил о выданных украинцам десятках тысяч паспортов Венгрии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Венгрия выдала десятки тысяч паспортов украинцам, которые проживают в Закарпатской области.

Об этом сообщает УНИАН.

Данное заявление он сделал на пресс-конференции в Ужгороде.

«Сознательные граждане, если они приобретают, они должны отказаться от этого гражданства. В этом случае такого не произошло. Мы знаем, что паспортов очень много. Я не хочу сознательно спекулировать... но речь идёт о десятках тысяч паспортов», — сказал министр.

При этом Климкин указал, что в законодательстве Украины не предусмотрено наказания за двойное гражданство для обычных граждан страны.

Ранее более 300 этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины, попали в базу сайта «Миротворец». Их обвиняют в государственной измене за получение двойного гражданства.