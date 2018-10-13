В Госдуме прокомментировали призыв украинского министра «вернуть Кубань и Москву»

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Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с НСН прокомментировал призыв министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна к украинцам «возвратить Кубань и Москву».
В Госдуме прокомментировали призыв украинского министра «вернуть Кубань и Москву»
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«На всякий бред, который на Украине произносится, реагировать просто невозможно», — сказал Затулин.

Он напомнил, что Омелян периодически предлагает отменить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией, но одновременно проходит на Украине под следствием в связи со злоупотреблением и коррупцией.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя RT призыв Омеляна, заявил, что это «показывает уровень политической культуры» в стране.

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