В Госдуме прокомментировали призыв украинского министра «вернуть Кубань и Москву»

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с НСН прокомментировал призыв министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна к украинцам «возвратить Кубань и Москву».

«На всякий бред, который на Украине произносится, реагировать просто невозможно», — сказал Затулин.

Он напомнил, что Омелян периодически предлагает отменить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией, но одновременно проходит на Украине под следствием в связи со злоупотреблением и коррупцией.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя RT призыв Омеляна, заявил, что это «показывает уровень политической культуры» в стране.