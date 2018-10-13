В Совфеде ответили на призыв украинского министра «вернуть Кубань и Москву»

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Марианна Чурсина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя RT призыв министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна к украинцам «возвратить Кубань и Москву», заявил, что это «показывает уровень политической культуры» в стране.
В Совфеде ответили на призыв украинского министра «вернуть Кубань и Москву»
  • © sf_press / Flickr

Парламентарий подчеркнул, что украинский политический деятель фактически «открыто призывает к военным действиям».

«К сожалению, такие руководители, как Омелян, которых, можно сказать, подавляющее большинство в украинском правительстве, — это люди, являющиеся разрушителями. Они разрушают политику, экономику, социальную сферу, межнациональные и межрелигиозные отношения», — сказал он.

Цеков также добавил, что, вероятно, украинское население вынуждено покидать собственное государство из-за таких «ненормальных руководителей».  

«Но всё это им аукнется через некоторое время, причём со стороны самих же граждан Украины, которые вспомнят и данное заявление Омеляна о том, как надо действовать украинцам, которые ищут кусок хлеба. Вместо того чтобы обеспечивать их работой в стране, они создали такую нетерпимую атмосферу, что люди вынуждены ехать за пределы Украины, в том числе и в Россию», — подчеркнул сенатор.

Ранее Омелян предложил украинцам, которым по разным причинам необходимо ездить в Россию, сначала «возвратить Кубань и Москву».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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