В Госдуме назвали глупостью призыв украинского министра «вернуть Кубань и Москву»

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Марианна Чурсина
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, предложившего украинцам «возвратить Кубань и Москву».
В Госдуме назвали глупостью призыв украинского министра «вернуть Кубань и Москву»
  • РИА Новости

«Это просто глупость несусветная. Очевидно, что нормальный, здравомыслящий человек такое не может сказать. Это же практически напрямую призыв к агрессии, что недопустимо для политиков и руководителей такого ранга», — подчеркнул он.

Швыткин также добавил, что вместо выполнения Минских соглашений и наведения порядка в стране украинское руководство «всячески пытается отвлечь внимание и сделать из России агрессора», хотя очевидно, что подобные заявления говорят об обратном.

При этом депутат пояснил, почему киевские власти пытаются заставить украинцев воздержаться от поездок в Россию.

«Сегодня отсутствие работы, нормальной зарплаты влечёт людей в Россию, которая достаточно доброжелательно относится к украинцам как к братскому народу. И это, конечно, украинскому руководству не нравится. Они хотят ещё больше углубить разрыв между двумя народами», — заключил парламентарий.

Ранее Омелян предложил украинцам, которым по разным причинам необходимо ездить в Россию, сначала «возвратить Кубань и Москву».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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