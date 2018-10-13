В ОП России обратятся в ЮНЕСКО в связи с демонтажем памятника воину-освободителю в Литве

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Общественная палата (ОП) России намерена обратиться в ЮНЕСКО с просьбой дать оценку демонтажу памятника советскому воину-освободителю в Литве.
В ОП России обратятся в ЮНЕСКО в связи с демонтажем памятника воину-освободителю в Литве
  • Reuters

Об этом РИА Новости заявила глава комиссии ОП России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Уточняется, что речь идёт о монументе, который находится неподалёку от литовской деревни Мирославас. Ранее памятник демонтировали по решению руководства самоуправления Алитусского района.

«Мы обратимся в ЮНЕСКО с просьбой дать оценку этому вопиющему инциденту и провести специальное заседание о ситуации со сносом исторических памятников на территории прибалтийских государств, в частности монументов советским воинам-освободителям», — сказала Сутормина.

По её словам, действия литовских властей представляет собой «фашизм в отношении культуры и памяти» и «искажение истории, которое грозит самыми страшными последствиями».

Ранее мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас заявил, что памятник советскому воину в Литве демонтирован. В посольстве России в Литве осудили действия литовской стороны.

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