В ДНР зафиксировали 22 случая обстрела со стороны ВСУ за сутки
- © Ministry of Defense of Ukraine
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 22 раза», — сказал он.
Отмечается, что в результате обстрелов в Донецке сгорел дом.
Ранее ФАН сообщало, что в сентябре в Минске прошли переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.