В ДНР зафиксировали 22 случая обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток нарушили режим прекращения огня в Донбассе 22 раза.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 22 раза», — сказал он.

Отмечается, что в результате обстрелов в Донецке сгорел дом.

Ранее ФАН сообщало, что в сентябре в Минске прошли переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.