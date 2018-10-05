СМИ: Обмен пленными между ДНР и Киевом не состоится до выборов на Украине

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что обмен пленными между Киевом и Донбассом может не состояться до украинских выборов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в ДНР Дарью Морозову.

По её словам, ДНР подтверждает готовность провести обмен, но Киев — нет. Она отметила, что «процесс полностью политизирован».

«Киев использует этот вопрос для своей пиар-программы, то ли перед Новым годом, то ли перед выборами», — добавила Морозова.

По её словам, полномочный представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма «даже как-то сказал, что до выборов обмена ждать не стоит».

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

Ранее ФАН сообщало, что в сентябре в Минске прошли переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.