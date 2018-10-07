В ДНР сообщили о 21 случае нарушения перемирия со стороны ВСУ
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За истёкшие сутки общее число нарушений со стороны ВСУ составило 21», — заявили в ДНР.
В республике добавили, что украинские силовики выпустили по территории ДНР более 50 мин. Также в результате снайперского обстрела получил ранение мирный житель 1963 года рождения.
Ранее ФАН сообщало, что в сентябре в Минске прошли переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.