В ДНР сообщили о 21 случае нарушения перемирия со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток 21 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истёкшие сутки общее число нарушений со стороны ВСУ составило 21», — заявили в ДНР.

В республике добавили, что украинские силовики выпустили по территории ДНР более 50 мин. Также в результате снайперского обстрела получил ранение мирный житель 1963 года рождения.

Ранее ФАН сообщало, что в сентябре в Минске прошли переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.