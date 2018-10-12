Аваков и представители церкви на Украине договорились не допустить религиозной вражды

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря договорились о координации действий для того, чтобы избежать религиозной вражды в стране. Об этом сообщается на сайте украинского МВД.
Аваков и представители церкви на Украине договорились не допустить религиозной вражды
  • © РИА Новости

«С архиепископом Евстратием (УПЦ КП) и митрополитом Онуфрием (УПЦ МП) обсудили сотрудничество с МВД относительно недопущения любых проявлений религиозной вражды, провокаций и насильственных действий в процессе урегулирования межцерковных отношений», — заявил Аваков.

Ранее сообщалось, что синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. 

Позднее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что решение о предоставлении Украине автокефалии принято.

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