Аваков и представители церкви на Украине договорились не допустить религиозной вражды
- © РИА Новости
«С архиепископом Евстратием (УПЦ КП) и митрополитом Онуфрием (УПЦ МП) обсудили сотрудничество с МВД относительно недопущения любых проявлений религиозной вражды, провокаций и насильственных действий в процессе урегулирования межцерковных отношений», — заявил Аваков.
Ранее сообщалось, что синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Позднее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что решение о предоставлении Украине автокефалии принято.