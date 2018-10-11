Порошенко анонсировал строительство 15 складов боеприпасов

Президент Украины Пётр Порошенко анонсировал строительство в 2018 году 15 хранилищ боеприпасов с автоматическими системами охраны, исключающими совершение диверсий.

«На сегодняшний день мы не имеем ни одного современного склада (боеприпасов), их не было и не имеем сейчас, а то, что было по состоянию на 2014 год, напоминало упорядоченные свалки под открытым небом», — приводит УНИАН слова Порошенко.

Он отметил, что в этом году запланировано начало строительства 15 хранилищ с автоматическими системами охраны, автоматическими системами противопожарной безопасности, автоматическими системами оповещения, которые сводят почти к нулю человеческий фактор.

Ранее Порошенко во время заслушивания доклада украинских силовиков заявил о российском следе во взрывах на складах под Черниговом.

В ночь на 9 октября на складах шестого арсенала возле города Ични в Черниговской области произошёл пожар, который привёл к взрывам боеприпасов.







