Порошенко анонсировал строительство 15 складов боеприпасов

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Президент Украины Пётр Порошенко анонсировал строительство в 2018 году 15 хранилищ боеприпасов с автоматическими системами охраны, исключающими совершение диверсий.
Порошенко анонсировал строительство 15 складов боеприпасов
  • ©president.gov.ua

«На сегодняшний день мы не имеем ни одного современного склада (боеприпасов), их не было и не имеем сейчас, а то, что было по состоянию на 2014 год, напоминало упорядоченные свалки под открытым небом», — приводит УНИАН слова Порошенко.

Он отметил, что в этом году запланировано начало строительства 15 хранилищ с автоматическими системами охраны, автоматическими системами противопожарной безопасности, автоматическими системами оповещения, которые сводят почти к нулю человеческий фактор.

Ранее Порошенко во время заслушивания доклада украинских силовиков заявил о российском следе во взрывах на складах под Черниговом

В ночь на 9 октября на складах шестого арсенала возле города Ични в Черниговской области произошёл пожар, который привёл к взрывам боеприпасов. 




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