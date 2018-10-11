Эксперт прокомментировал заявление Порошенко о группировке сил на случай атак со стороны Крыма

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT поделился мнением о заявлении президента Украины Петра Порошенко, который рассказал, что 39 боевых бригад сформированы на крымском направлении.
Эксперт прокомментировал заявление Порошенко о группировке сил на случай атак со стороны Крыма
  • РИА Новости

«Надо вспомнить, что конфликту уже более четырёх лет и за это время не было никаких движений в сторону угрозы. И нельзя считать таковой всё подряд, потому что для этого требуются хоть какие-то подтверждения. У Порошенко же нет никаких данных об агрессии со стороны Крыма. За четыре года не было провокаций и даже намерений использовать военную силу», — считает эксперт.

По словам Брутера, заявления о создании войск могут быть обусловлены высоким антирейтингом президента Украины.

«Порошенко пытается себя позиционировать как крутой руководитель. Он будет делать такие заявления регулярно, рассказывать, как и что он сделал для безопасности Украины. Но в целом это не может сильно изменить его позицию. Когда у человека антирейтинг выше 50%, ему очень сложно поменять отношение к себе», — заключил он.

Ранее Порошенко заявил о создании группировки войск на потенциально угрожающих направлениях с востока и крымского направления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить