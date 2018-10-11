Волкер заявил, что Вашингтон отвергает идею проведения референдума в Донбассе

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон отвергает идею проведения референдума в Донбассе о статусе региона.
Волкер заявил, что Вашингтон отвергает идею проведения референдума в Донбассе
  • РИА Новости

«У неё нет никаких легальных обоснований с точки зрения украинской Конституции и нет легальных обоснований с точки зрения Минских соглашений. Мы чётко заявили, что нельзя провести референдум только на части Украины», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что выборы глав и депутатов самопровозглашённых ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября.

В Киеве заявляли, что не признают их итоги.

В июле СМИ передавали, что президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу урегулировать кризис на Донбассе с помощью референдума.

Данную идею он озвучил на встрече в Хельсинки.

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