Волкер: США считают, что Крым должен быть с Украиной

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По словам специального представителя Государственного департамента по Украине Курта Волкера, США считают, что Крым должен быть с Украиной. Об этом передаёт ТАСС.

«У нас нет конкретного плана, по которому Крым может сейчас вернуться к Украине, но мы не собираемся сдаваться. Мы считаем, что Крым должен быть с Украиной и на полуострове должен быть украинский контроль», — сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты никогда не признают полуостров подконтрольным России.

Ранее Курт Волкер на брифинге в Киеве выступил в пользу решения украинской стороны не продлевать договор о дружбе с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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