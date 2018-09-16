Волкер: США считают, что Крым должен быть с Украиной

По словам специального представителя Государственного департамента по Украине Курта Волкера, США считают, что Крым должен быть с Украиной. Об этом передаёт ТАСС.

«У нас нет конкретного плана, по которому Крым может сейчас вернуться к Украине, но мы не собираемся сдаваться. Мы считаем, что Крым должен быть с Украиной и на полуострове должен быть украинский контроль», — сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты никогда не признают полуостров подконтрольным России.

Ранее Курт Волкер на брифинге в Киеве выступил в пользу решения украинской стороны не продлевать договор о дружбе с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.