Глава ДНР рассказал, как можно добиться мира в Донбассе

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Существует два варианта развития событий, которые ведут к миру в Донбассе. Об этом в интервью RT заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко.

«Есть два варианта. Первый — Украина капитулирует, и мы занимаем территорию, которую считаем исконно нашей. Второй — Украину возглавляют те люди, с которыми можно будет сесть за стол переговоров», — сказал он.

По его словам, в ДНР рассчитывают, что Украина отдаст всю Донецкую область.

«Мы хотим освободить нашу землю. Здесь в 2014 году прошёл референдум о независимости. И все города и сёла, участвовавшие в плебисците, — это территория Донецкой народной республики», — добавил он.

В начале мая в самопровозглашённой Луганской народной республике отметили, что конфликт в регионе переходит в «горячую стадию».

Полное интервью — читайте в материале RT.

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