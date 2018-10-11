В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.
«За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатомёты, вооружение БМП и стрелковое оружие», — заявили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что были обстреляны позиции ЛНР в районе населённых пунктов Смелое, Лозовое и Калиновка. Отмечается, что мирные жители не пострадали.
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