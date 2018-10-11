В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики три раза за сутки нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатомёты, вооружение БМП и стрелковое оружие», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что были обстреляны позиции ЛНР в районе населённых пунктов Смелое, Лозовое и Калиновка. Отмечается, что мирные жители не пострадали.

Ранее политолог и публицист Леонид Крутаков в беседе с ФАН прокомментировал предложение Киева перенести из Минска переговоры по Донбассу.