Эксперт прокомментировал предложение Киева перенести из Минска переговоры по Донбассу

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Политолог и публицист Леонид Крутаков в беседе с ФАН прокомментировал предложение Киева перенести из Минска переговоры по Донбассу.
Эксперт прокомментировал предложение Киева перенести из Минска переговоры по Донбассу
  • РИА Новости

«Минские соглашения не работают, я согласен с Украиной. Но они не работают не потому, что были заключены в Минске, а потому, что Украина не выполняет взятые на себя обязательства», — заявил эксперт.

Со своей стороны, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что Киев создаёт информационные поводы, чтобы было что обсуждать.

«С ними не хотят разговаривать, потому что они не выполняют свои обязательства», — сказал он.

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Белоруссия выступает против любых украинских инициатив в ООН.

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