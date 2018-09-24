Эксперт прокомментировал предложение Киева перенести из Минска переговоры по Донбассу

Политолог и публицист Леонид Крутаков в беседе с ФАН прокомментировал предложение Киева перенести из Минска переговоры по Донбассу.

«Минские соглашения не работают, я согласен с Украиной. Но они не работают не потому, что были заключены в Минске, а потому, что Украина не выполняет взятые на себя обязательства», — заявил эксперт.

Со своей стороны, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что Киев создаёт информационные поводы, чтобы было что обсуждать.

«С ними не хотят разговаривать, потому что они не выполняют свои обязательства», — сказал он.

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Белоруссия выступает против любых украинских инициатив в ООН.