На Украине предлагают перенести площадку переговоров по Донбассу из Минска

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко считает необходимым перенести площадку переговорного процесса по Донбассу из Минска в другую столицу.
На Украине предлагают перенести площадку переговоров по Донбассу из Минска
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире украинского телеканала «Прямой».

По его словам, Белоруссия выступает против любых украинских инициатив в ООН.

«Мне кажется, что надо уже делать серьёзные выводы из позиции Белоруссии… Наши соседи, наши бывшие партнёры по СНГ — я не могу понять, почему они голосуют против… Я лично полностью поддерживаю, не помню уже, кто это предлагал… что нам надо просто перенести эту площадку из Минска в какую-то другую столицу», — сказал Ельченко.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что считает неэффективным переговорный процесс по Донбассу в Минске.

5 сентября в Минске прошли очередные переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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