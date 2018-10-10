Порошенко поручил завершить переговоры с НАТО о создании трастового фонда

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Президент Украины Пётр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и министру иностранных дел Павлу Климкину «срочно завершить переговоры с НАТО о создании и реализации трастового фонда».
Порошенко поручил завершить переговоры с НАТО о создании трастового фонда
  • ©president.gov.ua

«Его цель — обеспечить эффективную эксплуатацию и современную охрану объектов хранения боеприпасов», — говорится в сообщении украинского президента в Twitter.

Ранее министр обороны Украины заявил, что причиной происшествия на арсенале в Черниговской области является недостаток финансирования и времени, что в итоге приводит к нехватке закрытых хранилищ боеприпасов.

Правительство Украины решило выделить 100 млн гривен на ликвидацию последствий пожара под Черниговом.

Пожар, который привёл к взрывам боеприпасов на складах 6-го арсенала, произошёл в ночь на 9 октября. По данному факту 24 человека привлечены к ответственности.

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