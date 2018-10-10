Киев выделил $4 млн на ликвидацию последствий пожара под Черниговом

Правительство Украины решило выделить 100 млн гривен (около $4 млн) на ликвидацию последствий пожара на арсенале в Черниговской области.

«Мы принимаем решение выделить 100 млн грн. Министерству финансов — быстро скоординироваться с областью, чтобы быстро решить все бюрократические вопросы», — сказал глава кабмина Владимир Гройсман.

По его словам, все необходимые резервы для помощи людям сформированы.

Премьер-министр пообещал навести порядок и держать ситуацию на контроле.

Ранее стало известно, что на арсенале было почти 70 тыс. тонн боеприпасов.

Пожар, который привёл к взрывам боеприпасов на складах 6-го арсенала, произошёл в ночь на 9 октября.