Киев выделил $4 млн на ликвидацию последствий пожара под Черниговом
- Reuters
«Мы принимаем решение выделить 100 млн грн. Министерству финансов — быстро скоординироваться с областью, чтобы быстро решить все бюрократические вопросы», — сказал глава кабмина Владимир Гройсман.
По его словам, все необходимые резервы для помощи людям сформированы.
Премьер-министр пообещал навести порядок и держать ситуацию на контроле.
Ранее стало известно, что на арсенале было почти 70 тыс. тонн боеприпасов.
Пожар, который привёл к взрывам боеприпасов на складах 6-го арсенала, произошёл в ночь на 9 октября.