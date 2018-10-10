На арсенале под Черниговом было почти 70 тысяч тонн боеприпасов

Короткая ссылка
Почти 70 тыс. тонн боеприпасов находилось на военном арсенале в Черниговской области на момент возникновения пожара, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
На арсенале под Черниговом было почти 70 тысяч тонн боеприпасов
  • Reuters

«На момент события (пожара. — RT) в хранилищах находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов, из них готовых к применению было 43 тыс. тонн», — приводит его слова Depo.ua.

Ранее депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что на горящих военных складах в Черниговской области хранились дефицитные боеприпасы, которые не производятся на Украине.

Пожар, который привёл к взрывам боеприпасов на складах 6-го арсенала, произошёл в ночь на 9 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить