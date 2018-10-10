На арсенале под Черниговом было почти 70 тысяч тонн боеприпасов

Почти 70 тыс. тонн боеприпасов находилось на военном арсенале в Черниговской области на момент возникновения пожара, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

«На момент события (пожара. — RT) в хранилищах находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов, из них готовых к применению было 43 тыс. тонн», — приводит его слова Depo.ua.

Ранее депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что на горящих военных складах в Черниговской области хранились дефицитные боеприпасы, которые не производятся на Украине.

Пожар, который привёл к взрывам боеприпасов на складах 6-го арсенала, произошёл в ночь на 9 октября.